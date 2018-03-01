عــــــــاجل : ولد الفشوش يتسبب في حادثة سير بأكبر شوارع الدار البيضاء والقضية فيها السكر العلني و البنات ﻿

عاش شارع ابراهيم الروداني بمنطقة المعاريف قبل لحظات من ليلة الأحد-الإثنين، على وقع حادثة سير مروعة نقل على إثرها أحد المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية .

''شوف تيفي''

عاش شارع ابراهيم الروداني بمنطقة المعاريف قبل لحظات من ليلة الأحد-الإثنين، على وقع حادثة سير مروعة نقل على إثرها أحد المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية .

وحسب المعطيات التي توفرت عليها ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن سائق سيارة من نوع ''فولس فاكن'' كان في حالة سكر طافح رفقة صديقه وفتاتين قبل أن يتم تهريبهما من السيارة بعدما صدم سائق دراجة نارية بسبب السرعة المفرطة .

هــذا وفور وقوع الحادث التحق رجال الأمن بعين المكان كما تم الاتصال بسيارة الاسعاف ونقل سائق الدراجة النارية إلى المستشفى .