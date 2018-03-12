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بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 00:39 بالصور..مغاربة عتقوهم من الموت في ليبيا | مجتمع
بالصور..مغاربة عتقوهم من الموت في ليبيا
تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بليبيا، وجهاز خفر السواحل الليبية، أمس السبت، من انقاذ مهاجرين مغاربة غير شرعيين بنقطة القاعدة البحرية أبوستة.

 ''شوف تيفي''

 تمكن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بليبيا، وجهاز خفر السواحل الليبية، أمس السبت، من انقاذ مهاجرين مغاربة غير شرعيين بنقطة القاعدة البحرية أبوستة.

وأوضح الجهاز المذكور، بأنه تسلم 98 مهاجرا غير شرعي من جنسيات عربية و إفريقية بينهم 8 نساء كانوا على متن قارب مطاطي شمال منطقة أبوكماش حيث تم استلامهم من القاعدة البحرية أبوستة وإيوائهم داخل فرع طرابلس بطريق السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتم تقديم الخدمات الإيوائية لهم.

وأكد الجهاز أن عدد المغاربة الذين تم إنقاذهم يصل لـ 44 مهاجرا غير شرعي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القاعدة البحرية أبو كماش طرابلس القاعدة البحرية

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