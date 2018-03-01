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مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق

بتاريــخ : 12 مارس 2018 / 00:26 مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق | دولي
مرعــــب.. مركبة فضائية تندفع نحو الأرض خلال الأسابيع المقبلة وتهدد هذه المناطق
قال علماء إن مركبة فضائية صينية خارجة عن السيطرة ستدخل المجال الجوي للأرض خلال الأسابيع المقبلة، عارضين أماكن عدة في العالم يحتمل أن يسقط فيها حطامها.

''شـوف تيفي''

قال علماء إن مركبة فضائية صينية خارجة عن السيطرة ستدخل المجال الجوي للأرض خلال الأسابيع المقبلة، عارضين أماكن عدة في العالم يحتمل أن يسقط فيها حطامها.

وفي هذا الصدد فقد كانت الصين أطلقت المركبة التي تزن 8.5 طن إلى الفضاء عام 2011، لكنها فقدت السيطرة عليها عام 2016، وفي الفترة الأخيرة، رصد العلماء زيادة كبيرة في سرعة المركبة Tiangong-1، التي تعني القصر السماوي، وقالوا إنها تندفع إلى الأرض بقوة، حسب ما أوردته يومه الأحد قناة ''سكاي نيوز عربية''.

وفي ذات الوقت كانت سرعة المركبة في السابق 1.5 كيلومتر في الأسبوع، وأصبحت في الأشهر الأخيرة 6 كيلومترات في اتجاه الأرض، وحسب التقديرات الحالية، فإن الوقت المتوقع لسقوط المركبة يتراوح بين 21 مارس و19 أبريل.

وحسب ما أورد موقع MLive الأمريكي، يومه الأحد، فإن ولاية ميتشيغان الأميركية من الأماكن التي يرجح سقوط حطام المركبة فيها، إلى جانب شمالي الصين ووسط إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط، ورغم أن الأمر ليس الأول من نوعه، إلا أن ما يقلق العلماء هو حجم المركبة الكبير واحتواؤها على 100 كيلوغرام من مادة ''هيدرازين'' شديدة السمية، فضلا عن احتمال تناثر حطامها على مساحة جغرافية كبيرة.

هــذا ورغم أن معظم أجزائها ستحترق لحظة دخولها المجال الجوي، لكن من بين 10و40 في المائة من جسم المركبة سيظل كحطام يصل الأرض.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مركبة الأمريكي الأرض

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