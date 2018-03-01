بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء ﻿

توصلــت ''شوف تيفي'' بصور وفيديوهات توثق الآثار البليغة التي خلفها هجوم غير مسبوق من طرف عصابة ملثمة على حي السالمية 2 بالدار البيضاء.

''شـوف تيفي''

توصلــت ''شوف تيفي'' بصور وفيديوهات توثق الآثار البليغة التي خلفها هجوم غير مسبوق من طرف عصابة ملثمة على حي السالمية 2 بالدار البيضاء.

وحسب ما توصلــت بـه ''شوف تيفي'' فقد هاجمت يومه الأحد، عصابة ملثمة على طريقة المافيا، حي السالمية 2 مما تسبب في تخريب دائـرة أمينة وتكسير العديد من السيارات و جعل ساكنة الحي المذكور وبعض حراس الأمــن يلوذون بالفرار من عين المكان حتى انسحبت العصابة .

هــذا وفور وقوع الحادث فتحت المصالح الأمنية المختصة، التحقيق في القضية لأجل الوصول إلى هؤلاء العناصر المجهولة قصد تقديمهم إلى العدالة.



