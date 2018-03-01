 بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء ﻿
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بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء

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بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 23:27 بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
بالفيـــديو: على طــريقة المافيا.. عصـابة ملثمة خربت دائـرة أمنية وهاجمت الساكنة بالدار البيضاء
توصلــت ''شوف تيفي'' بصور وفيديوهات توثق الآثار البليغة التي خلفها هجوم غير مسبوق من طرف عصابة ملثمة على حي السالمية 2 بالدار البيضاء.

''شـوف تيفي''

توصلــت ''شوف تيفي'' بصور وفيديوهات توثق الآثار البليغة التي خلفها هجوم غير مسبوق من طرف عصابة ملثمة على حي السالمية 2 بالدار البيضاء.

وحسب ما توصلــت بـه ''شوف تيفي'' فقد هاجمت يومه الأحد، عصابة ملثمة على طريقة المافيا، حي السالمية 2 مما تسبب في تخريب دائـرة أمينة وتكسير العديد من السيارات و جعل ساكنة الحي المذكور وبعض حراس الأمــن يلوذون بالفرار من عين المكان حتى انسحبت العصابة .

هــذا وفور وقوع الحادث فتحت المصالح الأمنية المختصة، التحقيق في القضية لأجل الوصول إلى هؤلاء العناصر المجهولة قصد تقديمهم إلى العدالة.


 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المافيا عصابة ملثمة

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