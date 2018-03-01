مثير..رئيس الحكومة العثماني سقط في الباكالوريا وفي الكلية .. ﻿

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في لقاء مفتوح، أمس السبت، مع التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان الباكالوريا هذه السنة بالبيضاء، أنه رسب حينما كان تلميذا بالمستوى نفسه

"شوف تيفي"

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في لقاء مفتوح، أمس السبت، مع التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان الباكالوريا هذه السنة بالبيضاء، أنه رسب حينما كان تلميذا بالمستوى نفسه ، إذ فاجأ الحضور عندما كان يخاطب التلاميذ الذين يخشون فشلهم في الامتحان، قائلا: "بالمناسبة لم أقل لكم إني كررت في الباكالوريا"، وأضاف بعدما تعالى صوت الضحك والتصفيق في القاعة، "لم أكن مركزا جيدا في الدراسة لأني كنت أنشط كذلك في العمل السياسي رغم أني كنت أؤمن بأهمية الدراسة، ولا أخفيكم أن النتيجة فاجأتني كما هو الأمر بالنسبة لأصدقائي وأسرتي".



وحسب ما أوردته يومية الصباح في عدد يوم غد الإثنين، فقد تابع العثماني حديثه إلى الحضور قائلا: "كنا أنا والمرحوم عبد الله باها، هو نجح، وأنا أعدت السنة، كما أخبركم أيضا أني كررت سنتين في كلية الطب، لكن ليس بسبب التهاون، بل جراء الاعتقال إضافة إلى موسم أعلن فيه عن سنة بيضاء".

وأكد العثماني الذي كان يتحدث في مؤتمر انطلاق النسخة السابعة من "أيام التميز" التي نظمتها مجموعة مدارس "إلبيليا" والتي امتدت من 10 إلى 11 مارس الجاري، أن العبرة من كشف رسوبه كان بقصد القول إن السقوط في الامتحان ليس نهاية العالم.