مدرب المغرب التطواني : التعادل بمركب محمد الخامس وأمام الوداد بمثابة فوز ثمين للمجموعة ﻿

قال عبد الواحد بلحساين مدرب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، إن مباراة الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية أمام الوداد البيضاوي وجمهوره لم تكن سهلة على اللاعبين مؤكدا أن تحقيق نتيجة التعادل

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قال عبد الواحد بلحساين مدرب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، إن مباراة الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية أمام الوداد البيضاوي وجمهوره لم تكن سهلة على اللاعبين مؤكدا أن تحقيق نتيجة التعادل بمركب محمد الخامس بمثابة فوز ثمين للاعبيه سيما أنهم يمرون بأجواء قاسية بسبب سوء النتائج.

وأكد بلحساين خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، أن فريق المغرب التطواني لا يستحق النزول إلى القسم الوطني الثاني، مشيرا إلى أن النتائج التي حققها في المباريات السابقة لا تعكس المستوى الحقيقي للاعبين.

وتابع قائلا : " الفريق بأكمله اشتغل طيلة الأسبوع للفوز بنقطته الثمينة من مركب محمد الخامس وأمام الوداد، لدينا فريق يستحق البقاء في البطولة الاحترافية".





