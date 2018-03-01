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فضيحة.. طبيب صور فيديوهات لمسؤولة بوزارة الصحة محجبة في أوضاع جنسية مثيرة بالرباط

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 22:56 فضيحة.. طبيب صور فيديوهات لمسؤولة بوزارة الصحة محجبة في أوضاع جنسية مثيرة بالرباط | حوادث و حقوق
فضيحة.. طبيب صور فيديوهات لمسؤولة بوزارة الصحة محجبة في أوضاع جنسية مثيرة بالرباط
استمعت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مؤخرا، إلى موظفة بوزارة الصحة، صورها طبيب تجميل مزور في أوضاع جنسية مثيرة، وشرع في ابتزازها في مبالغ مالية، مقابل عدم نشر

"شوف تيفي"

استمعت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية الولائية للشرطة القضائية بالرباط، مؤخرا، إلى موظفة بوزارة الصحة، صورها طبيب تجميل مزور في أوضاع جنسية مثيرة، وشرع في ابتزازها في مبالغ مالية، مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أوضح مصدر مطلع على الملف أن المتورط في التصوير صرح للضحية التي ترتدي الحجاب، أنه مختص في الطب البديل، وأوهمها أنه يستطيع علاجها من الصلع قبل فوات الأوان، بإعادة تركيب شعرها، وكان يتحدث معها عبر تقنية "الشات" حول الأضرار التي ستلحق بها في المستقبل إذا لم تستعجل بعلاج الأمر.

وأضافت اليومية بأن الموظفة في وزارة الصحة وفي الوقت الذي نزعت غطاء رأسها لإظهار حجم الأضرار الصحية التي لحقت بشعرها، طلب منها نزع ألبسة أخرى، وصور نهديها، وبعدما التقط الصور شرع في ابتزازها في دفع مبالغ مالية أو التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حول حياتها إلى جحيم.

وحسب المصدر ذاته فقد سارعت الموظفة إلى وضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وأحالها فورا على فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية للتحقيق فيها، واستعانت الفرقة الأمنية بمختبر تحليل الآثار الرقمية التابع لمديرية الأمن في رصد تحركات المشتبه به، انطلاقا من موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح مصدر مقرب من التحقيقات أن المشتبه به يوجد خارج أرض الوطن وتنتظر النيابة العامة حلوله بالمغرب قصد التحقيق معه في المنسوب إليه، مشيرة إلى أن ممثل النيابة العامة استمع إلى الضحية التي انهارت بالبكاء أمامه، لأن الطبيب المزور، هددها وتتخوف من نشر الفيديوهات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.



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المغرب شوف تيفي فيسبوك التحقيقات طبيب مزور وزارة الصحة شكاية

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