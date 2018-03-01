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المــلك ''محمد السادس'' يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 21:58 المــلك محمد السادس يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري | بوليتيك
المــلك ''محمد السادس'' يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري
أقام الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، ترأسها رئيس

''شوف تيفي''

 

أقام الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحضر هذه المأدبة رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، ومستشارو الملك ، كل من الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وعمر القباج، وياسر الزناكي، وعبد اللطيف المنوني، وعدد من أعضاء الحكومة، وفاعلون اقتصاديون وعدد من سامي الشخصيات، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للانباء.

كما حضرها عن الجانب القطري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري.



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