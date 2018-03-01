لفتيت يطيح ب 20 مسؤولا من عمالة الحسيمة ﻿

تفاعلات حراك الريف وارتدادات الزلزال السياسي لا تكاد تنتهي، حيث كشفت مصادر موثوقة ليومية المساء أن وزارة الداخلية أقالت أكثر من عشرين مسؤولا بعمالة الحسيمة.

"شوف تيفي"

تفاعلات حراك الريف وارتدادات الزلزال السياسي لا تكاد تنتهي، حيث كشفت مصادر موثوقة ليومية المساء أن وزارة الداخلية أقالت أكثر من عشرين مسؤولا بعمالة الحسيمة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أكدت مصادرها أن الداخلية أسقطت تقريبا كل المسؤولين الكبار داخل العمالة، سواء أثناء الحراك أو بعده، مشيرة إلى أن بعض "الإقالات كانت بسبب الفشل في تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، بينما البعض الآخر كان بسبب التقرير الذي أنجزته مصالح الداخلية عن عمل المسؤولين".

وأضافت اليومية أن قرارات الإقالة اتخذت على دفعات و أحيطت بسرية كبيرة، حيث أعقبها إعلان عمالة إقليم الحسيمة عن فتح باب الترشح لشغل 24 منصب مسؤولية شاغرا بالعمالة، والمتعلقة بمناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.