سار للمغاربة.. مباريات المنتخب المغربي في مونديال روسيا مجانا على هذه القنوات ﻿

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' إلى منح الدول الإفريقية المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، الصيف المقبل، بثا أرضيا ومجانيا لمباريات منتخباتها، وهو ما قد يمنح القناة الأولى والرياضية حقوق بث

"شوف تيفي"

يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى منح الدول الإفريقية المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، الصيف المقبل، بثا أرضيا ومجانيا لمباريات منتخباتها، وهو ما قد يمنح القناة الأولى والرياضية حقوق بث مباريات الأسود مجانا ومباشرة لكل المغاربة.

ووفق يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد قالت صحف مصرية إن "الكاف" بعث طلبا رسميا إلى رئيس "فيفا" لمنح تلفيزيونات الدول الإفريقية المشاركة في مونديال روسيا 2018، بثا أرضيا مجانيا لمباريات منتخباتها.

وأضاف المصدر ذاته أن الطلب أتى بعدما تلقت "كاف" وعدا من رئيس "فيفا" بالنظر في إمكانية منح بعض الدول الإفريقية حق بث مباريات منتخبات القارة الإفريقية المشاركة في المونديال أرضيا مجانا، في مناظرة كرة القدم الإفريقية والتي عقدت مؤخرا بالمغرب.





