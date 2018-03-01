شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة ﻿

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية أيت ملول، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20

"شوف تيفي"

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية أيت ملول، زوال اليوم الأحد، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقذف عن طريق استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد توصلت، في السادس من شهر مارس الجاري، بشكاية من محطة إذاعية خاصة مفادها أن شخصا ولج موقعها الرسمي على شبكة الإنترت، بطريقة غير مشروعة، وقام بقرصنته بعدما بث صورة تتضمن عبارات تنطوي على أفعال القذف والإهانة.

وقد مكنت إجراءات البحث الميداني، يضيف البلاغ، والخبرات التي باشرتها المصالح التقنية للأمن الوطني، من توقيف مرتكب هذه الجريمة وشريكه بمدينة أيت ملول، كما تم العثور بحوزتهما على معدات وأجهزة معلوماتية يشتبه في استخدامها لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.