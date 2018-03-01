رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش ﻿

سيشهــد مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، إجراء انتخابات جزئية بدائرة مديونة يوم الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لملأ مقعد شاغر كان يشغله ''محمد المستاوي'' عن حزب الاستقلال، والذي قدم استقالته منه مؤخرا،

"شـــوف تيفي"

سيشهــد مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، إجراء انتخابات جزئية بدائرة مديونة يوم الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لملأ مقعد شاغر كان يشغله "محمد المستاوي" عن حزب الاستقلال، والذي قدم استقالته منه مؤخرا، وذلك بعد قرار "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس الجاري.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة الدار البيضاء، قضت بسقوط الأهلية الانتخابية لـ"محمد مستاوي"، رئيس مجلس جماعة مديونة، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية المختصة في قضايا التدبير الجماعي، الحكم الذي سبق للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أن اتخذته في حق رئيس جماعة مديونة عن حزب الاستقلال، محمد المستاوي، و القاضي بحرمانه من رئاسة الجماعة المذكورة، لعدم أهليته الانتخابية، وتم اتخاذ قرار العزل هذا بعد تسجيل عدة خروقات قام بها الرئيس المعزول، اعتبرها المشرع موجبة للعزل.

وجــدير بالذكـر أن القضاء كان قد أصدر حكما استئنافيا يقضي بسجن المستاوي لمدة خمس سنوات، بعد متابعته بالتهم المنسوبة إليه في ملف ثقيل يرتبط بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.





