مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة ''توفيق بوعشرين'' مع ''نعيمة الحروري'' من الحديث عن وزيرة في الحكومة إلى التحرش والاعتداء والابتزاز (تفاصيل صـادمة) ﻿

في محادثة مثيرة دارت بين ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' والصحافية ''نعيم الحروري'' تكشف كيف تطور الحديث من موضوع يتعلق بزيارة ''لمياء بوطالب'' الوزيرة بحكومة ''العثماني'' إلى التحرش .

''شـوف تيفي''

في محادثة مثيرة دارت بين ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر ''أخبار اليوم'' والصحافية ''نعيم الحروري'' تكشف كيف تطور الحديث من موضوع يتعلق بزيارة ''لمياء بوطالب'' الوزيرة بحكومة ''العثماني'' إلى التحرش .

فحسب معلومات تتوفر عليها ''شوف تيفي'' رد '' توفيق بوعشرين'' على مكلفة بالاتصال بكتابة الدولة في السياحة، نعيمة الحروري، بعدما أخبرته عبر الواتساب أنها بعثت له بلاغا حول الزيارة الرسمية للمياء بوطالب للبرتغال، قائلا: ''واش حنا غادي نبقاو تابعين غير بوطالب... فهميني ياحلوة'' ، وردت عليه قائلة : ''ياك عندك الصفحة الاقتصادية ، إيوا شوف البلاغ بعدا وعطيه لأي صحافي عندك يقدر يخرج منو مادة'' ... فكان رده ''ابعثي لي صورك المثيرة...''

وبعد اعتقال ''توفيق بوعشرين'' خرجت ''نعيمة الحروري'' في تدوينة مطولة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' توضح من خلالها أسباب تقديم الشكاية قائلة : ''قدمت شكوى لأني تعرضت للاعتداء من توفيق بوعشرين.. اعتداء مرفوق بالغصب والإكراه والتعنيف.. ومتبوع بالتهديد والابتزاز..''

وأضــافت في ذات التدوينة ''قدمت شكوى ضد توفيق بوعشرين بعد أن استجمعت كل قوتي وكل شجاعتي واستحضرت فقط أن في ديننا ليس على المكره حرج وأن الحرج كل الحرج أن أسكت وأصمت وأن لا أثأر لكرامتي.. وأن الحرج كل الحرج أن أرضخ لابتزازات بوعشرين وأسمح له باستباحتي..''.