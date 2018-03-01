هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ ''السيدا'' عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي فيها هاذ المرض بزاف ﻿

كشفت دراسة صادمة أجرتها وزارة الصحة، إصابة 22 ألف مغربي بداء فقدان المناعة المكتسبة ''سيدا'' إلى حدود سنة 2016، 39% منهم من النساء، وأفادت الدراسة أن 70 في المائة من المغربيات المصابات بهذا الداء انتقلت

''شـوف تيفي''



كشفت دراسة صادمة أجرتها وزارة الصحة، إصابة 22 ألف مغربي بداء فقدان المناعة المكتسبة ''سيدا'' إلى حدود سنة 2016، 39% منهم من النساء، وأفادت الدراسة أن 70 في المائة من المغربيات المصابات بهذا الداء انتقلت لهن العدوى من أزواجهن.

وفــي هذا الصدد أشارت الدراسة التي كشفت عنها عزيزة بناني، الإطار في وزارة الصحة، خلال مشاركتها في الندوة العلمية التي نظمها فرع جليز لحزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت بمراكش، حول ''الحق في الصحة الإنجابية والجنسية عند المرأة''، إلى أن 1000 مغربي يصاب كل سنة بـ''السيدا''، ويسبب الفيروس وفاة 700 شخص كل سنة.

وأضافت أن نسبة المصابين بالفيروس تتطور كل سنة بنسبة تقدر بحوالي 0.10% تصل عند الرجال إلى 0.13% وعند النساء إلى 0.07%، مشيرة إلى أن نسبة الكشف والعلاج عند الرجال تعد قليلة بالمقارنة مع المرأة.

وأفادت بأن 67 في المائة من المصابين ينحدرون من الفئات الهشة، وأن الوباء يتمركز بشكل كبير لدى الرجال الذين يميلون لممارسة الجنس مع الرجال، ثم لدى ''ممتهنات الجنس''، ثم المتعاطين للمخدرات عن طريق الحقن.

وأكدت بناني في مداخلتها المعنونة بـ ''المرأة بالمغرب، واستراتيجية وزارة الصحة لمحاربة هذا الداء''، أن الحاملين للفيروس بجهة مراكش آسفي يصل عددهم 4000 مصابا، يتطورون بحوالي 200 إصابة جديدة كل سنة، ويتسبب الفيروس في 140 وفاة سنويا بالجهة.



من جهته، شددت المتحدثة على أن المغرب انخرط بقوة منذ 2012 في الحق من انتقال وباء السيدا من الأم إلى الجنين، وأن وزارة الصحة تعمل على تقليص وثيرة الإصابات الجديد بحوالي 75 في المائة في أفق سنة 2021، ورفع عدد المصابين المتلقين للعلاج إلى حوالي 90 في المائة.



وزادت أن المساهمة في الحد من انتشار السيدا لن يتأتى دون الإحاطة بالأسباب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تؤدي باللجوء إلى مسببات المرض، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي ومناهضة الفوارق الاجتماعية، إضافة إلى الإنصاف في تقديم الخدمات.



وأكدت بناني أن وزارة الصحة واعية تمام الوعي بضرورة التنسيق والانسجام بين جميع المؤسسات المتدخلة في محاربة داء السيدا، وكذا دور التنمية المستدامة في الحد منه، كما أنها تعمل على تقريب الخدمات للمواطنين وتوسيع شبكة المناطق التي يتوفر فيها الكشف والعلاج.



