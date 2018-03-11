 بالصور.. أجواء رائعة يرسمها جمهور الوداد بمركب محمد الخامس أمام المغرب التطواني ﻿
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بالصور.. أجواء رائعة يرسمها جمهور الوداد بمركب محمد الخامس أمام المغرب التطواني

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 18:57 بالصور.. أجواء رائعة يرسمها جمهور الوداد بمركب محمد الخامس أمام المغرب التطواني | سبور
بالصور.. أجواء رائعة يرسمها جمهور الوداد بمركب محمد الخامس أمام المغرب التطواني
أجواء رياضية وحماسية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الأحد، خلال مباراة الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية التي ستجمع بعد قليل بين فريقي الوداد الرياضي والمغرب التطواني.

شوف سبور

أجواء رياضية وحماسية بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم الأحد، خلال مباراة الجولة 20 من منافسات البطولة الاحترافية التي ستجمع بعد قليل بين فريقي الوداد الرياضي والمغرب التطواني.

ورغم الحضور الجماهيري الضعيف الذي سجلته المباراة مقارنة مع باقي المباريات السابقة فإن الأجواء تبقى رائعة بالمركب الرياضي محمد الخامس، بحيث يعرف اللقاء دخول حوالي 11 ألف متفرج كما أنه من المنتظر أن يرتفع العدد بين الشوطين.


ويسعى فريق الوداد إلى تأكيد صحوته الكروية بعد تحقيق فوز ساحق أمام فريق وليامس سبور الإيفواري برسم ذهاب الدور الثاني من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية عن طريق الفوز بثلاثة نقاط ستمكنه من العودة في المنافسة.

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