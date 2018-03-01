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مثير.. المغرب يقتني برامج تجسس متطورة

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 18:17 مثير.. المغرب يقتني برامج تجسس متطورة | بوليتيك
مثير.. المغرب يقتني برامج تجسس متطورة
باعت لندن برامج عدة للتجسس لدول عربية، من بينها المغرب والجزائر، منذ سنة 2015، بقيمة مالية تقدر بـ40 مليون دولار.

"شوف تيفي"

 

باعت لندن برامج عدة للتجسس لدول عربية، من بينها المغرب والجزائر، منذ سنة 2015، بقيمة مالية تقدر بـ40 مليون دولار.

وحسب ما كشف عنه موقع "الخبر" الجزائري، يومه الأحد، فإن وسائل إعلام بريطانية، أكدت أن لائحة زبائن هذه البرامج التجسسية، تشير إلى تصدر دول الخليج، إضافة إلى إسرائيل والعراق، بقيمة مالية ما بين مليون دولار و23 مليار دولار، فيما جاءت كل من مصر والبحرين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب بعدها، بمئات الدولارات، إذ أشارت الأرقام إلى أن الجزائر أنفقت حوالي 225 ألف دولار، من أجل الحصول على البرمجيات البريطانية.

وأشار الموقع ذاته أن الأرقام، تشير إلى أن المملكة المغربية أنفقت 207.843 دولارا ، وتونس بـ251.770 دولارا، ولبنان بـ322.700 دولار، والبحرين بحوالي نصف مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المعدات التجسسية التي تم تصديرها نحو هذه الدول هي عبارة عن برمجيات متخصصة في اعتراض الاتصالات، إضافة إلى برمجيات للمراقبة تمكن من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف المحمول، وتسمح بتشغيل ميكروفونات سرية.



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