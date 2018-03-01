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البوليس المصري يوجه ضربة موجعة للفنان المغربي محمد الريفي

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 17:57 البوليس المصري يوجه ضربة موجعة للفنان المغربي محمد الريفي | ثقافة و فنون
البوليس المصري يوجه ضربة موجعة للفنان المغربي محمد الريفي
منعت شرطة السياحة المصرية المطرب المغربي محمد الريفي من إقامة حفل له بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك على إثر عدم وجود تصاريح من الجهة المنظمة للحفل.

 

"شوف تيفي"

 

منعت شرطة السياحة المصرية المطرب المغربي محمد الريفي من إقامة حفل له بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك على إثر عدم وجود تصاريح من الجهة المنظمة للحفل.

وحسب ما كشف عنه موقع "النهار" اللبناني، أمس السبت، فإن البداية كانت بعدما تقدّم المنتج مصطفى السويفي، صاحب شركة "ms production" للبرمجيات والإنتاج الفني لضابط شرطة السياحة المصرية الموجود بالفندق، وطالبه بعمل محضر يتهم فيه المطرب محمد الريفي بالعمل من وراء شركة الإنتاج المتعاقد معها، وباق على انتهاء عقده معها عامان.

وأشار الموقع اللبناني أن المنتج المذكور، طالب الجهة المنظمة للحفل برؤية تصاريح الرقابة والمصنفات الخاصة بالحفل، إلا أنه فوجئ بأن الحفل ليست له تصاريح، وكان سيقام بمعرفة أحد أعضاء النقابة المصرية للموسيقيين.

وذكر الموقع ذاته أن الريفي تم إيقافه عن الغناء، ولكن ألغي المنع، بعدما تبين أن الشركة المتعاقد معها ليست فنية، بل خاصة بالبرمجيات.

 

 

‫شوف تيفي

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