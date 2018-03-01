بالفيديو .. شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص...'' ﻿

بعد الضجة التي خلفها الفيديو كليب الجديد للفنان حاتم إدار''بنات الدنيا'' قررت ''حنان إدار'' أخت الفنان و مديرة أعماله في نفس الوقت أن تجيب على كل الانتقادات من خلال بث مباشر قامت به صباح اليوم عبر

شوف تيفي :

بعد الضجة التي خلفها الفيديو كليب الجديد للفنان حاتم إدار''بنات الدنيا'' قررت ''حنان إدار'' أخت الفنان و مديرة أعماله في نفس الوقت أن تجيب على كل الانتقادات من خلال بث مباشر قامت به صباح اليوم عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

حيت صرحت من خلال هذا البث المباشر ''خويا بوكوص .. وزينو لاصق فيه .. فين كاين الموشكيل .. وما كانش عريان أو لابس ''كيلوط'' .. وأدومة راجل ونص .. و لي كينتاقدوه (أوباش) و تفقصوووو... '' لتنهال عليها التعاليق بين مؤيد و معارض لمحتوى الفيديو الكليب.

يذكر أن فيديو كليب حاتم إدار ''بنات الدنيا'' أثار موجة جدل اجتاحت صفحات العالم الأزرق ''فيسبوك''، وانتقادات لاذعة له.



