 بالفيديو .. شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص...'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه والجزائريين كيحبوه | مجتمع

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: ''محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة | حوادث و حقوق

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش | بوليتيك

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش

شوفو شنو قال هشام الخلصي لحسين خرجة بعد مشاهدته قمم التشامبيونز ليغ وزيارته للاعبين المغاربة | بووز

شوفو شنو قال هشام الخلصي لحسين خرجة بعد مشاهدته قمم التشامبيونز ليغ وزيارته للاعبين المغاربة

مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة توفيق بوعشرين مع نعيمة الحروري من الحديث عن وزيرة في الحكومة إلى التحرش والاعتداء والابتزاز (تفاصيل صـادمة) | مجتمع

مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة ''توفيق بوعشرين'' مع ''نعيمة الحروري'' من الحديث عن وزيرة في

هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ السيدا عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي فيها هاذ المرض بزاف | مجتمع

هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ ''السيدا'' عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي

مثير وبالفيديو..شوفو لحظة اقتحام أحد المناصرين لأرضية ملعب المسيرة في مباراة آسفي و خريبكة و ها شنو وقع | بووز

مثير وبالفيديو..شوفو لحظة اقتحام أحد المناصرين لأرضية ملعب المسيرة في مباراة آسفي و خريبكة و ها

بث مباشر : الوداد - المغرب التطواني / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : الوداد - المغرب التطواني / البطولة الوطنية

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

بالفيديو .. شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص...''

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 17:40 بالفيديو .. شقيقة حاتم إدار دخلت طول وعرض فالمنتقدين : خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص... | ثقافة و فنون
بالفيديو .. شقيقة ''حاتم إدار'' دخلت طول وعرض فالمنتقدين : ''خويا ما كانش عريان و أدومة راجل ونص...''
بعد الضجة التي خلفها الفيديو كليب الجديد للفنان حاتم إدار''بنات الدنيا'' قررت ''حنان إدار'' أخت الفنان و مديرة أعماله في نفس الوقت أن تجيب على كل الانتقادات من خلال بث مباشر قامت به صباح اليوم عبر

شوف تيفي :

بعد الضجة التي خلفها الفيديو كليب الجديد للفنان حاتم إدار''بنات الدنيا'' قررت ''حنان إدار'' أخت الفنان و مديرة أعماله في نفس الوقت أن تجيب على كل الانتقادات من خلال بث مباشر قامت به صباح اليوم عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

حيت صرحت من خلال هذا البث المباشر ''خويا بوكوص .. وزينو لاصق فيه .. فين كاين الموشكيل .. وما كانش عريان أو لابس ''كيلوط'' .. وأدومة راجل ونص .. و لي كينتاقدوه (أوباش) و تفقصوووو... '' لتنهال عليها التعاليق بين مؤيد و معارض لمحتوى الفيديو الكليب.

يذكر أن فيديو كليب حاتم إدار ''بنات الدنيا'' أثار موجة جدل اجتاحت صفحات العالم الأزرق ''فيسبوك''، وانتقادات لاذعة له.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حاتم إدار بنات الدنيا حنان إدار بث مباشر.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البوليس المصري يوجه ضربة موجعة للفنان المغربي محمد الريفي | ثقافة و فنون

البوليس المصري يوجه ضربة موجعة للفنان المغربي محمد الريفي

بالصورة.. دنيا باطمة بعد شوهة الكليپات الأخيرة: الأغنية المغربية كانت في القمة وستصبح في الهاوية .. اشنو السبب .. والخلل منين | ثقافة و فنون

بالصورة.. دنيا باطمة بعد ''شوهة'' الكليپات الأخيرة: ''الأغنية المغربية كانت في القمة وستصبح في الهاوية .. اشنو السبب .. والخلل منين''

بالصورة .... رشيد شو ينتقد فيديو كليب حاتم إدار | ثقافة و فنون

بالصورة .... رشيد شو ينتقد فيديو كليب حاتم إدار

بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم البيزنس | ثقافة و فنون

بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم ''البيزنس''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إغماء أحد الجماهير الودادية بمركب محمد الخامس‎ | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

إغماء أحد الجماهير الودادية بمركب محمد الخامس‎

بالفيديو.. كسيدة خطيرة فطريق أمسا نواحي تطوان.. ماتو فيها الناس و الطوموبيلة تعجنات | خارج البلاطو

بالفيديو.. كسيدة خطيرة فطريق أمسا نواحي تطوان.. ماتو فيها الناس و الطوموبيلة تعجنات

الفنانة حياة الادريسي تهدي أغنية رائعة للملك محمد السادس | خارج البلاطو

الفنانة حياة الادريسي تهدي أغنية رائعة للملك محمد السادس

بالفيديو...محامي ضحايا بوعشرين يكشف حقائق خطيرة...هناك عنف وابتزاز واستغلال جنسي بشع لم نشهد له مثيل منذ قضية الكوميسير تابث | خارج البلاطو

بالفيديو...محامي ضحايا بوعشرين يكشف حقائق خطيرة...هناك عنف وابتزاز واستغلال جنسي بشع لم نشهد له مثيل منذ قضية الكوميسير تابث

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه والجزائريين كيحبوه | مجتمع
منذ 16 دقيقة

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: ''محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة | حوادث و حقوق

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش | بوليتيك

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.