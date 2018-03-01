المركز الوطني للنقوش الصخرية يتمكن من جرد أكثر من 400 موقع من التراث الأثري موزعة على صعيد التراب الوطني ﻿

استطاع المركز (المنتزه) الوطني للنقوش الصخرية، الذي يضطلع بمهام التوثيق والدراسة والمحافظة على التراث الأثري المتجذر، جرد أكثر من 400 موقع موزعة على العديد من المناطق على صعيد التراب الوطني.

"شوف تيفي"

استطاع المركز (المنتزه) الوطني للنقوش الصخرية، الذي يضطلع بمهام التوثيق والدراسة والمحافظة على التراث الأثري المتجذر، جرد أكثر من 400 موقع موزعة على العديد من المناطق على صعيد التراب الوطني.

وذكر بــلاغ لوزارة الثقافة و الاتصال، يوم أمس السبت، أن المركز أشرف أيضا على عدة برامج للتحريات الأثرية والبحث العلمي، وساهم كذلك في تنفيذ برامج بحث بمناطق طاطا وطانطان والحوز وأوسرد وغيرها.

و أشار إلــى أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة و الاتصال- قطاع الثقافة، من أجل حماية وإعادة الاعتبار للتراث الأثري الوطني، فإنها تعمل على تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بحماية النقوش الصخرية بالمناطق الجنوبية من النهب والسرقة والتشويه.

وفي السياق ذاتــه ولتثمين هدا الموروث الثقافي، أبرز البلاغ أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات العلمية والتواصلية على المستويين الوطني والدولي، حول موضوع حماية مواقع الفن الصخري من كل أشكال التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها، بهدف تعبئة الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني من أجل الانخراط في البرامج التي تعدها الوزارة والتي تروم المحافظة على مواقع الفن الصخري.

إلى جانب ذلك، يضيف البلاغ، فان الوزارة تسهر على تنظيم دورات تكوينية في موضوع المحافظة على التراث الصخري لفائدة فعاليات محلية، كما تحرص على تجهيز المحافظات بالوسائل المكتبية وبآليات العمل المختلفة من أجل استثمارها في التوعية وفي مختلف الأنشطة الثقافية، و كذلك إحداث مركز إقليمي لتفسير وتأويل التراث الصخري والثقافي بصفة عامة بمركز مدينة طاطا.