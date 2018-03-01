 رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء يؤكد على ضرورة الارتقاء بالطب العام وجعله تخصصا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه والجزائريين كيحبوه | مجتمع

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: ''محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة | حوادث و حقوق

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش | بوليتيك

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش

شوفو شنو قال هشام الخلصي لحسين خرجة بعد مشاهدته قمم التشامبيونز ليغ وزيارته للاعبين المغاربة | بووز

شوفو شنو قال هشام الخلصي لحسين خرجة بعد مشاهدته قمم التشامبيونز ليغ وزيارته للاعبين المغاربة

مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة توفيق بوعشرين مع نعيمة الحروري من الحديث عن وزيرة في الحكومة إلى التحرش والاعتداء والابتزاز (تفاصيل صـادمة) | مجتمع

مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة ''توفيق بوعشرين'' مع ''نعيمة الحروري'' من الحديث عن وزيرة في

هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ السيدا عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي فيها هاذ المرض بزاف | مجتمع

هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ ''السيدا'' عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي

مثير وبالفيديو..شوفو لحظة اقتحام أحد المناصرين لأرضية ملعب المسيرة في مباراة آسفي و خريبكة و ها شنو وقع | بووز

مثير وبالفيديو..شوفو لحظة اقتحام أحد المناصرين لأرضية ملعب المسيرة في مباراة آسفي و خريبكة و ها

بث مباشر : الوداد - المغرب التطواني / البطولة الوطنية | بووز

بث مباشر : الوداد - المغرب التطواني / البطولة الوطنية

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء يؤكد على ضرورة الارتقاء بالطب العام وجعله تخصصا

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 16:42 رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء يؤكد على ضرورة الارتقاء بالطب العام وجعله تخصصا | مجتمع
رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء يؤكد على ضرورة الارتقاء بالطب العام وجعله تخصصا
أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، الحسين الماعوني، مساء أمس السبت بالرباط، على ضرورة الارتقاء بالطب العام وجعله تخصصا.

"شوف تيفي"

 

أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، الحسين الماعوني، مساء أمس السبت بالرباط، على ضرورة الارتقاء بالطب العام وجعله تخصصا.

وأبرز الماعوني خلال افتتاح المؤتمر الثاني للطب العام، الذي نظمته فدرالية الأطباء العامين بالرباط سلا القنيطرة تحت شعار "الطبيب العام من أجل ترشيد العلاجات"، ضرورة حصول المواطنين على بطاقات التأمين التي من شأنها أن تسمح لهم بالولوج السهل إلى العلاجات الأساسية، مشيرا إلى أن المجلس يضع الأطباء العامين من بين أولوياته ويعمل على تعزيز التكوين المستمر وجعل طب الأسرة تخصصا.

وبعد أن أشار إلى احترام أخلاقيات المهنة التي تشكل دليلا للممارسات الجيدة التي تفرض على المهنيين في ممارستهم اليومية، اعتبر أن "واجب العلم والإنسانية يجب أن يحكم الطب".

ونوه رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء بنجاح هذه النسخة الثانية من المؤتمر ، والتي تعكس التزام جميع الفاعلين في القطاع من أجل تطوير مجال الصحة والذي يسمح للأطباء بالتكوين من خلال 19 ورشة عملية مقترحة.

من جهته أشار رئيس فيدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، عز الدين كميرة، إلى دور الطبيب العام ، باعتباره النواة الأساسية لتوفير الرعاية الصحية والخدمات، داعيا إلى ضرورة النهوض بهذه المهنة لتكون في تناغم مع التقدم العلمي والتكنولوجي وتواكب التطورات الجديدة في مجال البحث العلمي.

وأكد أن هذا الحدث، الذي يشكل أرضية للتفكير تجمع أزيد من 850 طبيبا عاما من جهات مختلفة من المملكة، يمثل فرصة لتقديم التكوين المستمر لهم وتطوير كفاءاتهم حتى يتمكنوا من تقديم أفضل رعاية للمواطن المغربي.

ويتناول هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة خبراء وطنيين ودوليين لتبادل تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، القضايا الراهنة لمختلف التخصصات، بما في ذلك أمراض الروماتيزم والطب النفسي والغدد الصماء وأمراض القلب.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر الذي نظم على مدى ثلاثة أيام (من 9 إلى 11 مارس) عدة مواضيع، تهم على الخصوص ضيق التنفس في الطب العام، وعلم أمراض الغدة الدرقية، والسلفوناميدات في الوصفات الطبية، والروماتيزم، والسمنة والأمراض المزمنة، والجراثيم وغيرها من الأمراض.


هــذا ويذكر أن فيدرالية الأطباء العامين للرباط سلا القنيطرة أسست في مارس 2016 وهي تضم أطباء عامين يعملون في القطاعين العام والخاص بالجهة وينضوون ضمن خمس جمعيات وثلاث وداديات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الجهة الطبيب العام الفيدرالية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه والجزائريين كيحبوه | مجتمع

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: ''محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه والجزائريين كيحبوه''

مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة توفيق بوعشرين مع نعيمة الحروري من الحديث عن وزيرة في الحكومة إلى التحرش والاعتداء والابتزاز (تفاصيل صـادمة) | مجتمع

مثيـــر وبالصورة.. هــكذا تطورت علاقة ''توفيق بوعشرين'' مع ''نعيمة الحروري'' من الحديث عن وزيرة في الحكومة إلى التحرش والاعتداء والابتزاز (تفاصيل صـادمة)

هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ السيدا عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي فيها هاذ المرض بزاف | مجتمع

هاذشي صادم وخطير.. 70 في المائة من النساء المغربيات أصبن بـ ''السيدا'' عن طريق أزواجهن.. وها المدن اللي فيها هاذ المرض بزاف

المركز الوطني للنقوش الصخرية يتمكن من جرد أكثر من 400 موقع من التراث الأثري موزعة على صعيد التراب الوطني | مجتمع

المركز الوطني للنقوش الصخرية يتمكن من جرد أكثر من 400 موقع من التراث الأثري موزعة على صعيد التراب الوطني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

إغماء أحد الجماهير الودادية بمركب محمد الخامس‎ | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

إغماء أحد الجماهير الودادية بمركب محمد الخامس‎

بالفيديو.. كسيدة خطيرة فطريق أمسا نواحي تطوان.. ماتو فيها الناس و الطوموبيلة تعجنات | خارج البلاطو

بالفيديو.. كسيدة خطيرة فطريق أمسا نواحي تطوان.. ماتو فيها الناس و الطوموبيلة تعجنات

الفنانة حياة الادريسي تهدي أغنية رائعة للملك محمد السادس | خارج البلاطو

الفنانة حياة الادريسي تهدي أغنية رائعة للملك محمد السادس

بالفيديو...محامي ضحايا بوعشرين يكشف حقائق خطيرة...هناك عنف وابتزاز واستغلال جنسي بشع لم نشهد له مثيل منذ قضية الكوميسير تابث | خارج البلاطو

بالفيديو...محامي ضحايا بوعشرين يكشف حقائق خطيرة...هناك عنف وابتزاز واستغلال جنسي بشع لم نشهد له مثيل منذ قضية الكوميسير تابث

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه والجزائريين كيحبوه | مجتمع
منذ 15 دقيقة

بالصورة.. جزائري تلاقى مع الملك بفرنسا وطار بالفرحة وقال: ''محمد السادس ملكنا حتا حنا وكنعزوه

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير جد مروعة بين تطوان وشفشاون

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة | حوادث و حقوق

شابان من أيت ملول شدوهم في كازا بعدما بيراطاو موقع محطة إذاعية ونشرو صور فيها عبارات قذف وإهانة

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش | بوليتيك

رسميا.. وزير الداخلية يقرر إجراء انتخابات جزئية.. وهاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.