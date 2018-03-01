خاص.. لهذا السبب تأخر رونار في الإعلان عن اللائحة النهائية ﻿

كشفت مصادر عليمة، أن سبب تأخر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، في الإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين أمام منتخب صيربيا وأوزبكستان يعود لإصابات

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر عليمة، أن سبب تأخر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، في الإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين أمام منتخب صيربيا وأوزبكستان يعود لإصابات مجموعة من اللاعبين رفقة أنديتهم الأوروبية.

وحسب ذات المصادر، فإن رونار طالب بتحضير تقارير طبية مستعجلة تحت إشراف الطاقم الطبي للمنتخب المغربي لكل من اللاعب عادل تاعرابت،الممارس رفقة فريق جنوى الإيطالي، وكريم الأحمدي، لاعب فينورد الهولندي، وأسامة طنان، لاعب سان إتيان لينضاف إليهم العميد مهدي بنعطية مدافع فريق جوفونتوس.

ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني عن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراتين الوديتين والتي لن تتعدى 30 لاعبا.