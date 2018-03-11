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بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 15:47 بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين | حوادث و حقوق
بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين
بعد ساعات من اعتقاله، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صور ''السفاح'' المتورط في قتل 8 متشردين في كل من أكادير وإنزكان ومراكش، وذلك من خلال تهشيم رؤوسهم بواسطة حجارة وهم نيام.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من اعتقاله، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صور ''السفاح'' المتورط في قتل 8 متشردين في كل من أكادير وإنزكان ومراكش، وذلك من خلال تهشيم رؤوسهم بواسطة حجارة وهم نيام.

وعبر العديد من النشطاء عن سعادتهم الكبيرة بإيقاف ''السفاح'' والذي أرعب في الأشهر الأخيرة، ساكنة مدينة أكادير وإنزكان، بعد العثور على 7 متشردين، جثت هامدة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت بتنسيق وتعاون وثيقين مع فرق الشرطة القضائية بكل من أكادير وإنزكان، مساء أمس السبت 10 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم القتل العمد التي استهدفت مجموعة من الضحايا الذين كانوا يعيشون في حالة تشرد.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد سجلت في الآونة الأخيرة ثمانية جرائم قتل متطابقة، سبعة بمدينة أكادير وإنزكان وواحدة بمراكش، يتشابه فيها الأسلوب الإجرامي، سواء من حيث طبيعة الاعتداء وأداة تنفيذه أو نوعية الضحايا الذين يعيشون جميعهم بدون سكن قار.

وأكد البلاغ أن إجراءات البحث الميداني، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، أسفرت عن توقيف المشتبه به الرئيسي، والذي يعيش بدوره في حالة تشرد، وذلك بعدما كشفت الخبرات الجينية عن تطابق عينات حمضه النووي مع تلك المرفوعة من الآثار والأدلة المادية التي وجدت في مسرح الجريمة الذي عثر فيه على جثتين بكل من إنزكان وأكادير.

وأشار البلاغ إلى أن المشتبه به تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما يجري حاليا التنسيق مع مصالح الدرك الملكي لرصد القضايا المماثلة التي ارتكبت وفق نفس الأسلوب الإجرامي، والتي يشتبه أن يكون الشخص الموقوف هو المتورط في اقترافها.

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