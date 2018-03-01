لائحة المدربين المغاربة والأجانب المشاركين في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين ﻿

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي
كشفت مصادر مطلعة، أن الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسمت في قائمة المدربين المغاربة والأجانب الذين سيشاركون في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين ، والذي سينطلق يوم الاثنين المقبل بثمان أجزاء.
فيما يلي لائحة اللاعبين :
حسين عموتة _ عزيز العامري _ حسن بنعبيشة _ امحمد فاخر _ يوسف فرتوت _ فتحي جمال _ منير الجعواني _ مصطفى الحداوي _ جمال السلامي _ عبد اللطيف جريندو _ عبد المالك العزيز _ وليد الركراكي _ عبد الإله صابر _ فؤاد الصحابي _ عبد الرحيم طاليب _ رشيد الطاوسي _ طارق السكتيوي
و بالنسبة للمدربين الأجانب :
حسن شحاتة من مصر
نبيل معلول من تونس
ابانكي فلورون من الكونغو
لمين نداي من السينغال
بيتسو موسيمان من جنوب افريقيا