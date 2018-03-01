 لائحة المدربين المغاربة والأجانب المشاركين في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين ﻿
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لائحة المدربين المغاربة والأجانب المشاركين في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 15:44 لائحة المدربين المغاربة والأجانب المشاركين في اجتياز دبلوم A برو للمحترفين | سبور
لائحة المدربين المغاربة والأجانب المشاركين في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين
كشفت مصادر مطلعة، أن الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسمت في قائمة المدربين المغاربة والأجانب الذين سيشاركون في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين ، والذي سينطلق يوم الاثنين

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسمت في قائمة المدربين المغاربة والأجانب الذين سيشاركون في اجتياز دبلوم ''A'' برو للمحترفين ، والذي سينطلق يوم الاثنين المقبل بثمان أجزاء.

فيما يلي لائحة اللاعبين :

حسين عموتة _ عزيز العامري _ حسن بنعبيشة _ امحمد فاخر _ يوسف فرتوت _ فتحي جمال _ منير الجعواني _ مصطفى الحداوي _ جمال السلامي _ عبد اللطيف جريندو _ عبد المالك العزيز _ وليد الركراكي _ عبد الإله صابر _ فؤاد الصحابي _ عبد الرحيم طاليب _ رشيد الطاوسي _ طارق السكتيوي

و بالنسبة للمدربين الأجانب :

حسن شحاتة من مصر
نبيل معلول من تونس
ابانكي فلورون من الكونغو
لمين نداي من السينغال
بيتسو موسيمان من جنوب افريقيا

 

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