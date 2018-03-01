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بعد غضبة الرئيس..الركراكي يتخذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 15:39 بعد غضبة الرئيس..الركراكي يتخذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء | سبور
بعد غضبة الرئيس..الركراكي يتخذ قرارات تأديبية في حق هؤلاء
بعدما عبر رئيس فريق الفتح حمزة الحجوي عن غضبه من النتائج السلبية التي حققها فريق الفتح الرياضي خلال هذا الموسم، قرر وليد الركراكي مدرب الفريق إلحاق المهدي خاليص وكريم بنعريف بالفريق الرديف لعدم

شوف تيفي

بعدما عبر رئيس فريق الفتح حمزة الحجوي عن غضبه من النتائج السلبية التي حققها فريق الفتح الرياضي خلال هذا الموسم، قرر وليد الركراكي مدرب الفريق إلحاق المهدي خاليص وكريم بنعريف بالفريق الرديف لعدم اقتناعه بمستواهما في الفترة الأخيرة، إذ بات الركراكي يفضل الاعتماد على عدد من اللاعبين الشبان.

وكشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' أن وليد الركراكي، سيستغني على مجموعة من اللاعبين في نهاية الموسم الكروي لرغبته في تغيير جلد الفريق، مبرزة في السياق نفسه أن الرئيس حمزة الحجوي منح الضوء الأخضر للمدرب للقيام بهذه الاجراءات.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي فريق الفتح الرياضي حمزة الحجوي غضبة الرئيس قرارات تأديبية

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