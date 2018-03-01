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هذه لائحة المنتخب الصربي لمواجهة المنتخب المغربي

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 14:51 هذه لائحة المنتخب الصربي لمواجهة المنتخب المغربي | سبور
هذه لائحة المنتخب الصربي لمواجهة المنتخب المغربي
قرر ملادان كرساتيتش مدرب المنتخب الصربي، استدعاء 24 لاعبا للمشاركة في المباراة الودية التي سيخوضها أمام المنتخب المغربي بمدينة تورينو الإيطالية يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني

''شوف سبور''

قرر ملادان كرساتيتش مدرب المنتخب الصربي، استدعاء 24 لاعبا للمشاركة في المباراة الودية التي سيخوضها أمام المنتخب المغربي بمدينة تورينو الإيطالية يوم 23 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018 .

وفيما يلي لائحة المنتخب الصربي:

فلاديمير ستويكوفيتش ( إف كا بريتزاس)، وبريدراغ رايكوفيتش (مكابي تيل أبيب)، وماركو دميتروفيتش (إيبار)، ولخط الدفاع استدعى كلا من انتونيو روكافينا (فياريال) وديزان باسطا (لازيو) و برانسلاف ايفانوفيتش (إفسي زيات) و نيكولا ماكسيموفيش (سبارتاك موسكو)، وفيادان سافيتش (كريفينا زيفيزدا)، و ماتيا ناستاسيتش (شالك 04)، وديزكو توزيك (بيشيكتاش) وميلوس فيليكوفيتش (ويندر بيرمين) واليكساندر كولاروف (آس روما) وإيفان أوبرادوفيتش (اندرليخيت).

لوكا ميليفوفيتش (كريستال بالاس)، و نيمانيا ماتيتش (ميكسبيزير يونايتد) وسيرج ميلينكوفيتش سافيتش (لازيو روما) و آدم لياييتش (تورينو) وميات كاسينوفيتش (اونتراشي فرانكفورت) وماركو غرييتش (كارديف).

ديسان تاديتش (ساوتهامبتن) وفيليب كوتيتش (هامبورغ)، وأندريا زيفكوفيتش (بنيفيكا) والكساندر ميتروفيتش (فولهام) والكساندر بريوفيتش (فاوك إفسي).

 

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