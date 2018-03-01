فضيحة السنة بمدينة مراكش..شبكة متخصصة في الدعارة فيها تلميذ شاذ جنسي وممتهنات دعارة وخليجيين ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، مؤخرا، من إيقاف 6 أشخاص من بينهم تلميذ شاذ جنسيا، ينتمون لشبكة متخصصة في الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، مؤخرا، من إيقاف 6 أشخاص من بينهم تلميذ شاذ جنسيا، ينتمون لشبكة متخصصة في الاتجار بالبشر والشذوذ الجنسي والتغرير بالقاصرات.

وحسب مصادر محلية فإن عاملة نظافة بفيلا تعود ملكيتها لبلجيكي بمراكش، استغلت غياب مالكها، وقامت رفقة شبكة متخصصة في الدعارة، بجلب شاذ جنسي ومومسات لممارسة الجنس مع خليجيين وأجانب، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من الإطاحة بالشبكة بعد إيقاف الشاذ الجنسي والذي اعترف بعلاقته الجنسية مع خليجي، وانتمائه للشبكة المذكورة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الشبكة، كانت تجلب فتيات تمتهن الدعارة، وتمكنهن من ممارسة الجنس مع خليجيين بالفيلا وتوفر لهن جميع الوسائل الخاصة بممارسة الجنس، مبرزة بأن الموقوفين، سيمثلون في 14 مارس الجاري بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بمراكش.