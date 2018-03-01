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في سابقة من نوعها .. جمعية المغرب العميق ترفض الــدعم المقدم من جماعة سطات

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 14:21 في سابقة من نوعها .. جمعية المغرب العميق ترفض الــدعم المقدم من جماعة سطات | بوليتيك
في سابقة من نوعها .. جمعية المغرب العميق ترفض الــدعم المقدم من جماعة سطات
أقدمت جمعية المغرب العميق لحماية التراث المنظمة للمهرجان الوطني ''لوتار'' وفي سابقة من نوعها على التعبير عن تخليها عن الدعم ، الذي خصصته الجماعة الترابية لسطات لفائدتها .

''شوف تيفي''

أقدمت جمعية المغرب العميق لحماية التراث المنظمة للمهرجان الوطني ''لوتار'' وفي سابقة من نوعها على التعبير عن تخليها عن الدعم ، الذي خصصته الجماعة الترابية لسطات لفائدتها .

واعتبرت الجمعية في رسالة وجهتها إلى رئيس الجماعة عبد الرحمن العزيزي المنتمي لحزب العدالة والتنمية ، بأن المبلغ الذي لا يتجاوز 5000 درهم هزيل ولا يتناسب مع حجم النشاط الثقافي الذي تقوم به الجمعية في تنظيمها للمهرجان الوطني لوتار على مدى سبع سنوات خلت ،حيث أصبح محطة فنية وموعدا سنويا لتنشيط الساحة الفنية بالمدينة يحج إليه جمهور من المواطنين محليا و جهويا ووطنيا ،سواء من المهتمين أو من الهواة الباحثين عن الفرجة والاستمتاع بفقرات فنية متنوعة للمهرجان ، وهي الفقرات التي تتوزع بين تكريم رواد وشيوخ عازفين على آلة لوتار ، وكذلك للصناع التقليدين علاوة على الباحثين في مجال التراث المغربي اللا مادي .

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع دعم المجلس الجماعي للجمعيات بالمدينة ، كان موضوع نقاش حاد خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة في فبراير الماضي ،حيث انتقدت جمعيات تم إقصاؤها من الدعم وأخرى خصصت لها حصص هزيلة من الطريقة التي يتم من خلالها معالجة هذا الملف، حيث لاحظت بأنها لا تعتمد على معايير مضبوطة شفافة وموضوعية بل تخضع أساسا لعناصر المحاباة والمحسوبية والزبونية والولاء الحزبي .

هـــذا وكان مجموعة من المستشارين في الدورة الأخيرة قد نددوا بالإقصاء الممنهج الذي وراءه حزب العدالة والتنمية بصفته يسير هذه الجماعة حيث كشفوا أن الدعم المخصص للجمعيات خضع لمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات الانتخابية .

 

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