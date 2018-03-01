خبر سار للاعبي الرجاء البيضاوي بعد الخسارة أمام الحسنية ﻿

أفادت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق الرجاء الرياضي، قد توصل بجزء من مستحقات انتقال صفقة جواد الياميق إلى نادي جنوى الايطالي، وذلك عبر الحساب المفتوح باسم المكتب الإداري للفريق الأخضر.

''شوف سبور''

أفادت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن فريق الرجاء الرياضي، قد توصل بجزء من مستحقات انتقال صفقة جواد الياميق إلى نادي جنوى الايطالي، وذلك عبر الحساب المفتوح باسم المكتب الإداري للفريق الأخضر.

وكشفت نفس المصادر، أن الفريق الإيطالي، دفع 150 ألف دولار فقط، من قيمة الصفقة، علما أن الطرفين كانا قد اتفقا على دفع 600 ألف دولار، في الدفعتين الأولى والثانية على أن تبلغ قيمة الدفعة الثالثة 250 ألف دولار.

ويذكر أن لاعبي الرجاء لم يتوصلوا بمنح 14 مباراة ، وراتب 4 أشهر، ومنح التوقيع السنوية، علما أن حسبان وعدهم بصرفها دون أن يلتزم بوعده.