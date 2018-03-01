لقجع يروج لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم بالأردن ﻿

يحضر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأحد، إجتماع المكتب التنفيذي لمجموعة غرب آسيا، والذي يقام في العاصمة الأردنية عمان، مصحوبا بعدد من أعضاء الجامعة الملكية المغربية

'' شوف سبور''

يحضر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأحد، إجتماع المكتب التنفيذي لمجموعة غرب آسيا، والذي يقام في العاصمة الأردنية عمان، مصحوبا بعدد من أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يعرف هذا الاجتماع التطرق لترويج الملف المغربي لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسيخوض فوزي لقجع مجموعة من الاجتماعات مع رؤساء الاتحادات الآسيوية والعربية ثم مع الأمير علي بن الحسين، رئيس هذه المجموعة، لضمان الأصوات الـ12 التي تتكون منها هذه المجموعة.