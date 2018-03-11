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عاجل..أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية الناجحة وها شنو قال لشابة مغربية

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 13:50 عاجل..أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية الناجحة وها شنو قال لشابة مغربية | بوليتيك
عاجل..أول صورة للملك محمد السادس بعد العملية الناجحة وها شنو قال لشابة مغربية
كشف سفيان البحري أن الملك محمد السادس في حالة صحية جيدة، بعد العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها بفرنسا، مؤخرا.

 ''شوف تيفي''

كشف سفيان البحري أن الملك محمد السادس في حالة صحية جيدة، بعد العملية الجراحية الناجحة التي خضع لها بفرنسا، مؤخرا.

وحسب سفيان البحري فقد أكدت له مغربية تدعى ''لينا''، لقاءها بالملك محمد السادس بفرنسا، وأشارت بأنها استفسرت الملك عن صحته، وقد أكد لها بأنه بخير.

وأشار البحري أن ''لينا''، قالت: '' تلاقيت بملكنا ف غاليري لافاييت سلمت عليه وأول حاجة سولتو عليها هي صحيحتو وقال ليا الحمد لله بخير. سولني من إينا مدينة أنا قلت لو من فاس طلبت منو صورة تذكارية وخدينا الأولى وبغا نعاودوها. قال ليا سلمي على واليديك وتهلاي فيهوم. الصراحة ملكنا غزااال ''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مغربية سفيان البحري

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