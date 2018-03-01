البرنامج الكامل للمنتخب المغربي في روسيا ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج المنتخب المغربي، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.

'' شوف سبور''

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن برنامج المنتخب المغربي، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.

ويسافر المنتخب المغربي إلى روسيا في 10 من شهر يونيو المقبل، قبل موعد مباراته الأولى أمام إيران بـ 15 يوما، حيث يستقر في مدينة فورونيغ لخوض استعداداته الأولى للمباراة ، وينتقل المنتخب الوطني إلى سان بطرسبورغ في 13 من الشهر ذاته، على أن يعقد الفرنسي، هيرفي رونار، مدرب الأسود أول ندوة صحفية له في اليوم الموالي.

ومن المنتظر أن يعود المنتخب الوطني إلى فورونيغ في 16 يونيو عبر طائرة خاصة خصصتها اللجنة المنظمة للمونديال، ثم يسافر إلى موسكو في 18 من الشهر نفسه.

ويعقد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ثاني ندوة صحفية في اليوم الموالي، بخصوص المباراة التي يواجه فيها نظيره البرتغالي، برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ويتعين على الأسود العودة إلى فورونيغ في 21 يونيو لخوض استعداداته لمباراة إسبانيا، قبل أن يرحل إلى كلينغراد في 23 منه، حيث يخوض مباراته الأخيرة أمام منتخب إسبانيا.