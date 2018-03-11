بالصور..إعادة تمثيل جريمة سرقة مجموعة من المحلات والمنازل بتطوان ﻿

شهدت مدينة تطوان، أمس السبت، إعادة تمثيل جريمة سرقة مجموعة من المحلات التجارية والمنازل، وذلك بحضور العشرات من المواطنين.

''شوف تيفي''

شهدت مدينة تطوان، أمس السبت، إعادة تمثيل جريمة سرقة مجموعة من المحلات التجارية والمنازل، وذلك بحضور العشرات من المواطنين.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قد وضعت أول أمس الجمعة، حدا لعصابة متخصصة في السرقات بالكسر من داخل المحلات التجارية والمنازل.

و حسب مصدر أمني لـ ''شوف تيفي'' فقد كانت مصالح الأمن قد تلقت شكاية بتعرض أحد المحلات التجارية للسرقة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية تم تحديد هوية أفراد العصابة وإيقافهم ويتعلق الأمر بشخصين أحدهما قاصر والآخر في العشرينات من عمره.

وأكد المصدر ذاته أن البحث معهما ومواجهتهما بكل الأدلة والمعطيات التي وفرتها الأبحاث والشهود، اعترفا بارتكاب مجموعة من السرقات من داخل محلات تجارية ومنازل عن طريق الكسر والتسلق بكل من مدينتي مارتيل وتطوان.