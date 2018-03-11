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عاجل وهام للراغبين في ولوج سلك الشرطة..انطلاق عملية التسجيل للراغبين في اجتياز امتحان البوليس..وهذه هي الشروط+صور

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 12:35 عاجل وهام للراغبين في ولوج سلك الشرطة..انطلاق عملية التسجيل للراغبين في اجتياز امتحان البوليس..وهذه هي الشروط+صور | مجتمع
عاجل وهام للراغبين في ولوج سلك الشرطة..انطلاق عملية التسجيل للراغبين في اجتياز امتحان البوليس..وهذه هي الشروط+صور
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن استقبال ملفات الترشيح لمباريات الولوج إلى سلك الشرطة لجميع الرتب وذلك من 12 مارس 2018 إلى غاية 26 مارس 2018.

''شوف تيفي''

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن استقبال ملفات الترشيح لمباريات الولوج إلى سلك الشرطة لجميع الرتب وذلك من 12 مارس 2018 إلى غاية 26 مارس 2018.

وحسب ما كشفت عنه مواقع خاصة بالوظيفة، يومه الأحد، فإن على الراغبين في الترشح التوفر على الشروط التالية:
تفتح المباراة في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه وعلى الشروط الخاصة التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.


– الحاصلين على الشهادة المطلوبة كما هو مبين في الجدول أسفله.
– المتوفرين على قامة لا تقل عن 1,70 متر دون انتعال أحذية بالنسبة للذكور من عمداء الشرطة وضباط الشرطة ومفتشي الشرطة و 1,73 متر بالنسبة لضباط الأمن وحراس الأمن و1,67 بالنسبة للإناث من مختلف الدرجات.
– البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية بالنسبة لعمداء الشرطة و21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر بالنسبة لضباط الشرطة وضباط الأمن ومفتشي الشرطة وحراس الأمن ذكوراً وإناثاً.
– المتوفرين على قوة بصرية يبلغ مجموعها 10/15 على الأقل من غير استعمال نظارات أو عدسات أو أي وسيلة أخرى يمكنها رفع القوة البصرية، ويحدد المقدار الأقصى للقوة البصرية في 10/20 بالنسبة للعينين معاً و 10/10 بالنسبة لكل عين على حدة.
– المتوفرين على قوة سمع تمكن من سماع الهمس على بعد 0,50 متر، وسماع صوت عالٍ على بعد خمسة (5) أمتار.
– المؤهلين صحيا وبدنيا ونفسيا لمزاولة المهام التي ستناط بهم.
– الالتزام كتابة بالبقاء في خدمة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمدة لا تقل عن ثمان سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف.

 

ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :
يتضمن ملف الترشيح وجوبا الوثائق التالية، تحت طائلة عدم القبول:
– طلب خطي لاجتياز المباراة يتضمن هوية وعنوان ورقم هاتف المترشح (ة)
– نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب مصادق عليها من طرف السلطات العمومية المختصة.
– نسختين (02) من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها من طرف السلطات العمومية المختصة.
– (03) ثلاثة أظرفة متنبرة من نوع تلصيق ذاتي (AUTOCOLLANT ) تحمل اسم وعنوان المترشح (ة) ونوع المباراة المراد اجتيازها وأن يكون قاطنا بنفس المدينة التي تجرى بها المباراة.

* يحب على المترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم الإدلاء بما يثبت حملهم للصفة المذكورة على أساس استكمالهم للإجراءات الإدارية الخاصة بترشحهم لاحقاً عن طريق الإدارة المكلفة بتسيير شؤونهم.
* يتعين على المترشحين الموظفين الإدلاء بترخيص من إدارتهم الأصلية لاجتياز المباراة تحت طائلة رفض طلبهم أو حذفهم من قائمة الناجحين متى تبين لاحقا أنهم موظفون.
* سيخضع المترشحون بمقر إيداع ترشيحهم لقياس الطول من طرف موظفين للتأكد من استيفائهم لشرط الطول المطلوب قانونا.

وبخصوص المباراة فإنها ستكون على الشكل التالي :
1. المرحلة الأولى : الاختبارات الكتابية
ستوجه للمترشحين المستوفين للشروط القانونية استدعاءات شخصية عن طريق البريد إلى العنوان المصرح به في ملف الترشيح يتضمن على الخصوص، اسم وعنوان مركز الامتحان ورقم ملف الترشيح وتاريخ وساعة إجراء الاختبار، ويعتبر هذا الاستدعاء بمثابة دعوة للحضور إلى مركز الامتحان المعين لهذا الغرض مرفقا ببطاقة التعريف الوطنية لاجتياز الاختبارات الكتابية.

2. المرحلة الثانية: الاختبارات الشفوية والرياضية والفحوصات الطبية.
سيخضع المرشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية لاختبارات شفوية وفحص طبي وتقييم ''بسيكو – تقني'' بالمعهد الملكي للشرطة أو إحدى المدارس التابعة له.

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