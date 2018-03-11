فيديو يهز المغاربة..مغربيات كايكميو الحشيش في الإمارات وكيعتارفو بممارسة الجنس مع خليجيين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله مغربيتان وهما تدخنان الحشيش بالإمارات وتعترفان بممارستهما للجنس مع خليجيين.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله مغربيتان وهما تدخنان الحشيش بالإمارات وتعترفان بممارستهما للجنس مع خليجيين.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و23 ثانية، مغربيتان وهما تدخنان الحشيش وتعترفان من خلال استخدام كلمات نابية بممارسة الجنس مع خليجيين بالإمارات.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة من مضمونه، مؤكدين بأن مغربيات قمن بتشويه سمعة المرأة المغربية الشريفة بالقيام بتصرفات غير أخلاقية بعيدا كل البعد عن المجتمع المغربي المحافظ.