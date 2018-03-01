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بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم ''البيزنس''

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 11:23 بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم البيزنس | ثقافة و فنون
بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم ''البيزنس''
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع بين الفنانة المغربية الأصل مريم حسين و ربيبة دنيا باطمة ''حلا ترك'' وهي تشارك هذه الأخيرة فرحتها بمناسبة إطلاقها لماركة مستحضرات التجميل.

شوف تيفي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع بين الفنانة المغربية الأصل مريم حسين و ربيبة دنيا باطمة ''حلا ترك'' وهي تشارك هذه الأخيرة فرحتها بمناسبة إطلاقها لماركة مستحضرات التجميل.

و يظهر الفيديو الذي جمع مريم وربيبة باطمة فرحة الأخيرة بوجود مريم حسين، التي قالت لها ''شو هالجمال. إحنا خلاص كبرنا قدامك يا حلا''، وذلك قبل أن تشكرها حلا وتطبع قبلة على خدها.

ويشار إلى أن ربيبة باطمة قد قررت الاستفادة من شهرتها الكبيرة ودخلت مجال ''البزنيس'' ، من خلال إطلاق ماركة مستحضرات تجميل تحمل اسمها، بالاتفاق مع ''بلاتينيوم ريكوردز'' ''وبيوند بيوتي'' وبذلك تكون قد سبقت زوجة أبيها لعالم البيزنس ولقد تم الاحتفال بالمناسبة بوجود مجموعة من المشاهير، من بينهم المغربية مريم حسين و في غياب واضح للفنانة دنيا باطمة .

 

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شوف تيفي المغرب ربيبة باطمة تسبقها البيزنس

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