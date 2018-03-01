جماهير الرجاء تواصل احتجاجها على المعلق جواد بادة ﻿

تواصل الجماهير الرجاوية، احتجاجها والتعبير عن استيائها من تعليق جواد بادة، معلق قنوات ''بي إن سبورت'' على مباراة الرجاء أمام فريق حسنية أكادير.

'' شوف سبور''

تواصل الجماهير الرجاوية، احتجاجها والتعبير عن استيائها من تعليق جواد بادة، معلق قنوات ''بي إن سبورت'' على مباراة الرجاء أمام فريق حسنية أكادير.

ونشرت مجموعة من الجماهير فيديوهات توجه اللوم والانتقادات للمعلق ب''بين سبورت'' حينما أشار أنه منذ تأسيس الرجاء في 1949 لم يفز بأي لقب إلى غاية اندماجه سنة 1989 مع جمعية الحليب، معتبرين أن المعلق تجاوز حدوده وأصبح يقصف فريق الرجاء.

وكتب مشجع رجاوي: '' هاد السيد والله حتى معقداه الرجاء اللي تفرج ف''بيين سبورت غادي يعرف باللي هادا والله حتى تأكدت اليوم باللي واحلين ليه ديال بالصح ملي هضر على الاندماج .