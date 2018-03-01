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عاجل..شخص خطير قتل مول الطاكسي في قلعة السراغنة وخطف فتاة قاصرة باش يغتاصبها

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 11:13 عاجل..شخص خطير قتل مول الطاكسي في قلعة السراغنة وخطف فتاة قاصرة باش يغتاصبها | حوادث و حقوق
عاجل..شخص خطير قتل مول الطاكسي في قلعة السراغنة وخطف فتاة قاصرة باش يغتاصبها
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الأحد، أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت شخصا يشتبه في تورطه في جريمة قتل سائق سيارة أجرة بمنطقة العطاوية بقلعة السراغنة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، يومه الأحد، أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت شخصا يشتبه في تورطه في جريمة قتل سائق سيارة أجرة بمنطقة العطاوية بقلعة السراغنة.

وأوضح المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، توصلت بإخبارية تفيد بأن شخصا اختطف فتاة قاصرة من أجل اغتصابها، لتسارع إلى إيقافه بمنطقة العطاوية، وإنقاذ الفتاة التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا مع الموقوف وتبين لها علاقته بجريمة قتل سائق سيارة أجرة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

 

 

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