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بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 10:58 عاجل..فاجعة تهز مدينة تطوان والقضية فيها الموت | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة تهز مدينة تطوان والقضية فيها الموت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا في عمر الزهور، أقدم على الانتحار، شنقا قبل قليل من يومه الأحد، بباب منزل أسرته المتواجد بحي النسيم المعروف بحي الصومال بتطوان.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا في عمر الزهور، أقدم على الانتحار، شنقا قبل قليل من يومه الأحد، بباب منزل أسرته المتواجد بحي النسيم المعروف بحي الصومال بتطوان.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب البالغ من العمر قيد حياته 23 سنة، والذي كان يعاني من اضطرابات نفسية، أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل، وهو ما أثار رعب وهلع ساكنة الحي.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل لإخضاعه للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.

 

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية التشريح الطبي سانية الرمل النيابة العامة

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