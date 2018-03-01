مثير.. أنباء عن انسحاب منتخب أوروبي من منافسات كأس العالم 2018 ﻿

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن انسحاب المنتخب الإنجليزي من كأس العالم 2018 في حال وقوف موسكو خلف محاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن انسحاب المنتخب الإنجليزي من كأس العالم 2018 في حال وقوف موسكو خلف محاولة قتل الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال.

وأفادت صحيفة ''ديلي ميل'' أن أستراليا وبولندا واليابان، تقف بجانب إنجلترا وتقاطع المونديال الروسي، الذي ينطلق بعد 3 أشهر، إذا ثبتت مسؤولية روسيا في محاولة قتل الجاسوس المزدوج الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول كبير في البرلمان البريطاني، لم يكشف عن اسمه، لصحيفة ''ذا تايمز'': ''مقاطعة كأس العالم هو بالتأكيد أحد الخيارات''.

وحسب ذات المصادر فإن مقاطعة المونديال، ستحرم إنجلترا من المشاركة بمونديال 2022 في قطر، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ، التي تنص على إلزامية مشاركة المنتخبات في جميع مباريات البطولة حتى الخروج منها، أو التعرض للحرمان في البطولة التي تليها.

أما وزير العمل السابق، كريس براينت، فقال إنه من ''الصعب جدا'' مشاركة المنتخب الإنجليزي في روسيا، إذا ما تأكد ارتباط موسكو بمحاولة قتل سكريبال.