نجم أتليتيكو مدريد يبحث عن منزل في برشلونة ﻿

قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتليتيكو مدريد الاسباني، يبحث عن منزل مناسب وقريب من مقر تدريبات نادي برشلونة، تمهيداً لانتقاله إلى البلوغرانا بداية من الموسم

''شوف سبور''

قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتليتيكو مدريد الاسباني، يبحث عن منزل مناسب وقريب من مقر تدريبات نادي برشلونة، تمهيداً لانتقاله إلى البلوغرانا بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن هناك اتفاقا رسميا يقضي بانضمام أنطوان غريزمان إلى صفوف برشلونة الإسباني، حيث أن الفريق الكتالوني قدم أكثر من عرض من أجل ضم اللاعب خلال الشهور المقبلة، وهو ما يتوقع أن يحدث بنهاية الموسم الحالي في ظل الصفقات الكبرى التي يقوم بها البارسا.

يُذكر أن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان قد انضم إلى الروخيبلانكوس أتليتيكو مدريد خلال العام 2014 أي بعد كأس العالم مباشرة قادمًا من ريال سوسيداد في صفقة قدرت حينها بحوالي 27 مليون يورو، وفي فترة لاحقته فيها العديد من العروض الكبرى التي لم تلفت انتباهه ولم تمنعه من الانضمام إلى الروخيبلانكوس.