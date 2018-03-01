سكوب..بعدما رجع للمغرب وطلق أغنية جديدة: ها شنو وقع للفتاة الفرنسية لورا بريول اللي تاهمات لمجرد بالاغتصاب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تدهورت حالتها الصحية والنفسية خاصة بعد السماح للمجرد بالعودة للمغرب .

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تدهورت حالتها الصحية والنفسية خاصة بعد السماح للمجرد بالعودة للمغرب .

وأوضح المصدر ذاته بأن والدتها '' أولغا'' ومحاميها الجديد، يحاولان رفع معنوياتها من خلال القيام بالعديد من الخطوات للحصول على تعاطف الرأي العام الفرنسي، مشيرا إلى أن ''أولغا'' من المحتمل أن تطرق باب جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة وذلك بعد اتصالها سابقا بمختلف الصحف الفرنسية.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحامي الجديد للفتاة الفرنسية، يراهن على نتيجة الخبرة الطبية للتأكيد على أن مرض إحدى كليتي موكلته يعود بسبب معاناتها النفسية عقب سقوطها ضحية للمجرد، وهو ما سيمكنه من التقدم بطلب لإحالة ملف القضية على محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح والتي أحيل لها الملف خلال الأسبوع الجاري.