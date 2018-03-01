 سكوب..بعدما رجع للمغرب وطلق أغنية جديدة: ها شنو وقع للفتاة الفرنسية لورا بريول اللي تاهمات لمجرد بالاغتصاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. زياش يعطي قميصه لطفل تلبية لطلبه على لافتة طوال المباراة | بووز

شاهد بالفيديو .. زياش يعطي قميصه لطفل تلبية لطلبه على لافتة طوال المباراة

بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين | حوادث و حقوق

بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين

عاجل..العافية شعلات في باركينغ ديال موروكو مول بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..العافية شعلات في باركينغ ديال موروكو مول بالبيضاء

مثير وبالفيديو..راموس لاعب ريال مدريد تزير وسط المباراة شوفو شنو دار | بووز

مثير وبالفيديو..راموس لاعب ريال مدريد تزير وسط المباراة شوفو شنو دار

شاهد بالفيديو .. هدف ديبالا العالمي في مرمى أودينيزي | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف ديبالا العالمي في مرمى أودينيزي

بالفيديو..سولنا العيالات و البنات ..كون كنتي راجل أشنو تبغي تبدلي فحياتك؟..أجوبة مثيرة | بووز

بالفيديو..سولنا العيالات و البنات ..كون كنتي راجل أشنو تبغي تبدلي فحياتك؟..أجوبة مثيرة

شاهد بالفيديو .. هدف حكيم زياش و المحسوب لصديقه في مباراة اليوم ضد أس سي هيرينفين | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف حكيم زياش و المحسوب لصديقه في مباراة اليوم ضد أس سي هيرينفين

فضيحة السنة بمدينة مراكش..شبكة متخصصة في الدعارة فيها تلميذ شاذ جنسي وممتهنات دعارة وخليجيين | حوادث و حقوق

فضيحة السنة بمدينة مراكش..شبكة متخصصة في الدعارة فيها تلميذ شاذ جنسي وممتهنات دعارة وخليجيين

في سابقة من نوعها .. جمعية المغرب العميق ترفض الــدعم المقدم من جماعة سطات | بوليتيك

في سابقة من نوعها .. جمعية المغرب العميق ترفض الــدعم المقدم من جماعة سطات

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

سكوب..بعدما رجع للمغرب وطلق أغنية جديدة: ها شنو وقع للفتاة الفرنسية لورا بريول اللي تاهمات لمجرد بالاغتصاب

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 10:19 سكوب..بعدما رجع للمغرب وطلق أغنية جديدة: ها شنو وقع للفتاة الفرنسية لورا بريول اللي تاهمات لمجرد بالاغتصاب | ثقافة و فنون
سكوب..بعدما رجع للمغرب وطلق أغنية جديدة: ها شنو وقع للفتاة الفرنسية لورا بريول اللي تاهمات لمجرد بالاغتصاب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تدهورت حالتها الصحية والنفسية خاصة بعد السماح للمجرد بالعودة للمغرب .

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تدهورت حالتها الصحية والنفسية خاصة بعد السماح للمجرد بالعودة للمغرب .

وأوضح المصدر ذاته بأن والدتها '' أولغا'' ومحاميها الجديد، يحاولان رفع معنوياتها من خلال القيام بالعديد من الخطوات للحصول على تعاطف الرأي العام الفرنسي، مشيرا إلى أن ''أولغا'' من المحتمل أن تطرق باب جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة وذلك بعد اتصالها سابقا بمختلف الصحف الفرنسية.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحامي الجديد للفتاة الفرنسية، يراهن على نتيجة الخبرة الطبية للتأكيد على أن مرض إحدى كليتي موكلته يعود بسبب معاناتها النفسية عقب سقوطها ضحية للمجرد، وهو ما سيمكنه من التقدم بطلب لإحالة ملف القضية على محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح والتي أحيل لها الملف خلال الأسبوع الجاري.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لورا بريول سعد المجرد القضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة .... رشيد شو ينتقد فيديو كليب حاتم إدار | ثقافة و فنون

بالصورة .... رشيد شو ينتقد فيديو كليب حاتم إدار

بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم البيزنس | ثقافة و فنون

بالفيديو ربيبة باطمة تسبقها لعالم ''البيزنس''

بالفيديو..أحلام تنسحب من ذو فويس وعاصي الحيلاني يعتزل الغناء بسبب متسابق شاب | ثقافة و فنون

بالفيديو..أحلام تنسحب من ذو فويس وعاصي الحيلاني يعتزل الغناء بسبب متسابق شاب

بالصور.. ليلى حديوي لابسة مكانا واعرة والثمن ديالها خيالي | ثقافة و فنون

بالصور.. ليلى حديوي لابسة مكانا واعرة والثمن ديالها خيالي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..قصة نصب مثيرة على مهاجر مغربي رجع المغرب من اسبانيا بمشروع كبير نصب عليه مُقاول مغربي وهاشنو وقع | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..قصة نصب مثيرة على مهاجر مغربي رجع المغرب من اسبانيا بمشروع كبير نصب عليه مُقاول مغربي وهاشنو وقع

من قلب ملعب تيسيما بالدارالبيضاء..اللاعب السابق مصطفى شيبا يستعيد ذكرياته و مجده مع فريق جمعية الحليب/أهداف/إنجازات/و أسرار خاصة | خارج البلاطو

من قلب ملعب تيسيما بالدارالبيضاء..اللاعب السابق مصطفى شيبا يستعيد ذكرياته و مجده مع فريق جمعية الحليب/أهداف/إنجازات/و أسرار خاصة

بالفيديو..نوال المتوكل: المغرب مستعد لتنظيم مونديال 2026 | خارج البلاطو

بالفيديو..نوال المتوكل: ''المغرب مستعد لتنظيم مونديال 2026''

بالفيديو..أصدقاء الراقي مصعب اللي شدوه البوليس بعد اتهامه بممارسة الجنس على شابة مريضة يكشفون حقائق مثيرة عن القضية | خارج البلاطو

بالفيديو..أصدقاء الراقي مصعب اللي شدوه البوليس بعد اتهامه بممارسة الجنس على شابة مريضة يكشفون حقائق مثيرة عن القضية

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. زياش يعطي قميصه لطفل تلبية لطلبه على لافتة طوال المباراة | بووز
منذ 21 دقيقة

شاهد بالفيديو .. زياش يعطي قميصه لطفل تلبية لطلبه على لافتة طوال المباراة

بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين | حوادث و حقوق

بالصور..هذا هو سفاح أكادير قاتل المتشردين

عاجل..العافية شعلات في باركينغ ديال موروكو مول بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..العافية شعلات في باركينغ ديال موروكو مول بالبيضاء

مثير وبالفيديو..راموس لاعب ريال مدريد تزير وسط المباراة شوفو شنو دار | بووز

مثير وبالفيديو..راموس لاعب ريال مدريد تزير وسط المباراة شوفو شنو دار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.