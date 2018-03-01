أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تنتفض على قرارات مجلس الدار البيضاء ﻿

أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن كل القرارات التنظيمية الانفرادية التي أقدم عليها مجلس البيضاء والعديد من مجالس المدن، جعلتهم يضطرون لعقد لقاء تواصلي مع المهنيين وممثلي

''شوف تيفي''

أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن كل القرارات التنظيمية الانفرادية التي أقدم عليها مجلس البيضاء والعديد من مجالس المدن، جعلتهم يضطرون لعقد لقاء تواصلي مع المهنيين وممثلي الفروع يوم 8 مارس 2018 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء.

وفي هــذا الصدد أوضح ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، أنه في الوقت الذي كان أرباب المقاهي والمطاعم ينتظرون التخفيف عنهم من حمل الضرائب المفروضة عليهم، ورد الاعتبار المهني لهم، أقدم مجلس البيضاء على رفع رسوم ضريبة المشروبات ورسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، إلى مبالغ مالية خيالية.

وأعــرب ذات ''البلاغ'' عن تدهور وضعية مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم، حيث تفاقمت معاناتهم بفعل القرارات ''العشوائية ''، التي أقدمت عليها المجالس المذكورة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تهدف بالأساس إلى تحقيق توازنها المالي على حساب المهني.

هــذا وقد دعت الجمعية كافة المهنيين إلى الانخراط في الأشكال النضالية التي حددها اللقاء في الاحتجاج عن كل قرارات مجلس الدار البيضاء إلى حين التراجع عنها .