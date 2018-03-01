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بالفيديو..أحلام تنسحب من ذو فويس وعاصي الحيلاني يعتزل الغناء بسبب متسابق شاب

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 10:04 بالفيديو..أحلام تنسحب من ذو فويس وعاصي الحيلاني يعتزل الغناء بسبب متسابق شاب | ثقافة و فنون
بالفيديو..أحلام تنسحب من ذو فويس وعاصي الحيلاني يعتزل الغناء بسبب متسابق شاب
تسبب متسابق كويتي يدعى حسن العطار، أمس السبت، بالحلقة الأخيرة من مرحلة ''الصوت وبس'' في برنامج ''ذو فويس''.، في وقوع صراع بين المدربين الأربعة، حيث حاول الجميع إقناع المتسابق الذي أبهرهم بصوته،

''شوف تيفي''

تسبب متسابق كويتي يدعى حسن العطار، أمس السبت، بالحلقة الأخيرة من مرحلة ''الصوت وبس'' في برنامج ''ذو فويس''.، في وقوع صراع بين المدربين الأربعة، حيث حاول الجميع إقناع المتسابق الذي أبهرهم بصوته، من أجل الانضمام إلى فرقهم، والبداية كانت باللبنانية إليسا التي عرضت عليه تذاكر من درجة ''VIP'' تصطحبه فيها إلى حيث الحفلات التي يحييها باقي المدربين من أجل مشاهدتهم له وهو بصحبتها وضمن فريقها.

وأكدت أحلام في محاولة منها إقناع المتسابق الكويتي بأن لديها حفلا بالولايات المتحدة الأميركية على المسرح الذي يشهد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وستصطحبه من أجل الغناء برفقتها، قبل أن تعلن مغادرتها البرنامج في حال رفض الانضمام إلى فريقها.

أما عاصي الحلاني فقد فاجأ الجميع بإعلان اعتزاله الغناء من أجل التفرغ لهذا الفنان الشاب إذا ما وافق في الانضمام إلى فريقه، قبل أن يعمد إلى إهدائه قميصا يحمل شعار ''أحلى صوت'' .

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إليسا ذو فويس المسرح المتسابق الكويتي

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