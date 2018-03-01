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التجمع الوطني للأحرار يواصل تخليق الحياة السياسية وتعزيز إسهام الشباب في تنمية البلاد

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 09:39 التجمع الوطني للأحرار يواصل تخليق الحياة السياسية وتعزيز إسهام الشباب في تنمية البلاد | بوليتيك
التجمع الوطني للأحرار يواصل تخليق الحياة السياسية وتعزيز إسهام الشباب في تنمية البلاد
قالت امباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مساء اليوم السبت بطانطان، إن حزب الحمامة سيواصل عمله الدؤوب من أجل تخليق الحياة السياسية

''شوف تيفي''

قالت امباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مساء اليوم السبت بطانطان، إن حزب الحمامة سيواصل عمله الدؤوب من أجل تخليق الحياة السياسية وتعزيز إسهام الشباب في تنمية البلاد.

وأكدت بوعيدة، في افتتاح أشغال الجامعة الشتوية لشبيبة الحزب بجهة كلميم واد نون المنظمة تحت شعار ''الشباب والنموذج التنموي..أي مساهمة''، على الدور الأساسي للشباب في قيادة تغيير بناء وإيجابي في المملكة.

وفي هذا الصدد، حثت بوعيدة شباب الحزب على الانخراط بقوة في مسلسل البناء والتنمية الذي تعرفه المملكة بكل إخلاص وتفان وروح ابتكار وتجديد.

وشددت على ضرورة أن يمتلك الشباب الجرأة على التغيير ''لكن في الاتجاه الصحيح والبناء''، مستعرضة ، من ناحية أخرى، مجموعة من المحطات الهامة للحزب بالجهة معتبرة إياها نقاط ضوء في الطريق إلى المستقبل، وتحصين المكتسبات من أجل الاستمرار على نهج الإخلاص في خدمة الوطن.

من جانبه، شدد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، على أهمية انخراط الشباب داخل التجمع الوطني للأحرار في صياغة مقترحات وحلول من شأنها أن تقدم قيمة مضافة للأداء السياسي للحزب في المستقبل.

وأكد على أن محور الجامعة الشتوية يأتي في ظرفية مهمة تلت تقديم الحزب لـ''مسار الثقة '' وتشدد على أن الحزب ماض في استكمال مسيرة العمل الفعال وأجرأة مخرجات هذا المسار الذي كان نتاجا لعمل تشاوري وجماعي من مختلف مكونات الحزب.

من ناحيته، نوه عضو المكتب السياسي للحزب، مصطفى بايتاس، بمجهودات الشبيبة التجمعية في نقل النقاش من المركز للجهات بفضل تنظيم الجامعات التي تعد لقاء مهما لتبادل الخبرات وتعميم النقاش.

واعتبر أن موضوع الجامعة الشتوية جد مهم من أجل فتح نقاش يشرك الشباب في صلب تبني النموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن تاريخ الحزب وقناعاته تحتمان عليه اليوم الانشغال بأولويات المواطنين والتي تتلخص في الصحة والتعليم والتشغيل وتقديم مقترحات فعالة لإصلاح هذه القطاعات الحيوية.

بدوره، اعتبر أحمد زاهو، رئيس الشبيبة التجمعية بكلميم واد نون، أن الشباب هو امتداد للقيادة المركزية، و''ستكون له كلمته في المستقبل من خلال الانخراط الفعال في جميع النقاشات والمخرجات التي يعمل الحزب على صياغتها''.

وتستكمل أنشطة الجامعة الشتوية غدا الأحد بتنظيم ورشات في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة والاقتصاد. 

 

‫شوف تيفي

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