 رغم كثرة الانتقادات فلغة الأرقام تؤكد أن صفقة بنشرقي كانت جيدة للهلال السعودي ﻿
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رغم كثرة الانتقادات فلغة الأرقام تؤكد أن صفقة بنشرقي كانت جيدة للهلال السعودي

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 09:35 رغم كثرة الانتقادات فلغة الأرقام تؤكد أن صفقة بنشرقي كانت جيدة للهلال السعودي | سبور
رغم كثرة الانتقادات فلغة الأرقام تؤكد أن صفقة بنشرقي كانت جيدة للهلال السعودي
رغم الانتقادات التي تشنها مجموعة من الجماهير السعودية على اللاعب أشرف بنشرقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن لغة الأرقام تؤكد أن اللاعب السابق لفريق الوداد وابن فريق المغرب الفاسي يبصم على

'' شوف سبور''

رغم الانتقادات التي تشنها مجموعة من الجماهير السعودية على اللاعب أشرف بنشرقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن لغة الأرقام تؤكد أن اللاعب السابق لفريق الوداد وابن فريق المغرب الفاسي يبصم على مستويات جيدة رفقة فريقه الهلال بعد صناعة العديد من الأهداف بتمريرات محكمة.

وصنع بنشرقي منذ قدومه إلى الدوري السعودي مجموعة من الأهداف بمعدل 4.3 فرصة في كل مباراة ، ليكون قد حقق ولمدة قصيرة رقما جيدا جدا مع الهلال.

وبالرغم من أن بن شرقي لم يمرر إلى غاية الآن أي تمريرة ليسجل من خلالها مهاجمو الهلال هدفا في الدوري السعودي، إلا أن بن شرقي يبقى أحسن ممرر في الدوري نفسه.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط قبل 4 مباريات من إسدال الستار على المسابقة ذاتها علما أنه سيخوض يومه الجمعة مباراة مهمة ضد الاتفاق.

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شوف سبور المغرب أشرف بنشرقي

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