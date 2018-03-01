حصري..مدير ثانوية الأندلس بتمارة مشا فيها وها شحال من تلميذة تاهماتو بالتحرش الجنسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أسر ثلاث تلميذات، تقدموا أول أمس الجمعة، بشكايات إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، تفيد بتعرض بناتهم للتحرش الجنسي من طرف مدير الثانوية التأهيلية الأندلس، مشيرا إلى

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أسر ثلاث تلميذات، تقدموا أول أمس الجمعة، بشكايات إلى المحكمة الابتدائية بتمارة، تفيد بتعرض بناتهم للتحرش الجنسي من طرف مدير الثانوية التأهيلية الأندلس، مشيرا إلى أن عدد المشتكيات وصل لتسع تلميذات.

وأكد المصدر ذاته أن وكيل الملك بالمحكمة المذكورة وبعد الاستماع إلى مدير المؤسسة التعليمية، قرر إحالته على سجن العرجات، مبرزا بأن أولى جلسات محاكمته ستكون في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن ثانوية الأندلس، عرفت في الأسبوع الماضي تنظيم وقفة احتجاجية، شارك فيها أباء وأولياء التلاميذ، حيث طالب الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المدير للاشتباه في تحرشه جنسيا بتلميذات.