هام للمغاربة..وجدو راسكم: بحر هائج وأمطار ورياح قوية بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الأحد، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية فوق كل من الريف ومنطقة طنجة واللكوس .

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليومه الأحد، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار وزخات رعدية أحيانا قوية فوق كل من الريف ومنطقة طنجة واللكوس .

وسيسجل مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار متفرقة وضعيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس المتوسط والشمال الشرقي ، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بالجنوب والجنوب-الشرقي.

وستهم بعض التساقطات الثلجية قمة الأطلس المتوسط.

وستهب الرياح أحيانا قوية إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي- الغربي بالمنطقة الشمالية ، والوسط والشرق وشمال الأقاليم الجنوبية ومتقلبة في باقي المناطق ، مع زوابع رملية ستهم داخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و12 درجات بالشرق والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بشمال ووسط البلاد وسوس والجنوب-الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 05 و12 درجة بالمرتفعات ، وما بين 12 و19 درجة بالريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والبوغاز والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس ، وما بين 20 و26 درجة بالسفوح الجنوبية والأقاليم الجنوبية.

وبخصوص حالة البحر فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان بالبوغاز وقوي الهيجان إلى جد قوي ما بين البوغاز وطانطان، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.