 حالة إنسانية محتاجة للمساعدة.. البنت مشلولة والأم طرطق ليها عرق في راسها ﻿
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حالة إنسانية محتاجة للمساعدة.. البنت مشلولة والأم طرطق ليها عرق في راسها

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 04:09 حالة إنسانية محتاجة للمساعدة.. البنت مشلولة والأم طرطق ليها عرق في راسها | مجتمع
حالة إنسانية محتاجة للمساعدة.. البنت مشلولة والأم طرطق ليها عرق في راسها
توصلت شوف تيفي يومه السبت بحالة إنسانية جد مؤثرة، لفتاة في الثلاثينات من العمر تدعى سعيدة وتعاني من شلل على مستوى يدها اليمنى ورجلها اليسرى.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي يومه السبت بحالة إنسانية جد مؤثرة، لفتاة في الثلاثينات من العمر تدعى سعيدة وتعاني من شلل على مستوى يدها اليمنى ورجلها اليسرى.

وأَضافت مصادرنا، أن الفتاة المذكورة، تفاجأت قبل خمسة أعوام بإصابتها بهذا المرض الذي حتّم عليها البقاء في كرسي متحرك والتخلي عن عملها الذي كانت تساعد به عائلتها الصغيرة التي تقطن بسيدي رحال ضواحي الدارالبيضاء.

هذا ومن جهتها، تعرضت لطيفة بلمودن والدة سعيدة، بنزيف في الدماغ، حيث هي الأخرى تحتاج لعلاج وأدوية باهضة الثمن.

وأمام هذا الأمر، طالبت سعيدة من المحسنين والجهات المعنية التدخل لإنقاذها وإنقاذ حياة والدتها.

ولكل من يرغب في تقديم المساعدة لهذه العائلة يرجى الاتصال بهذا الرقم :0603728291

‫شوف تيفي

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حالة إنسانية محتاجة للمساعدة.. البنت مشلولة والأم طرطق ليها عرق في راسها

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