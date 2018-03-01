 ''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان'' ﻿
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''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''

بتاريــخ : 11 مارس 2018 / 03:04 ماركا تصف كريستيانو رونالدو بالـحيوان | دولي
''ماركا'' تصف كريستيانو رونالدو بالـ''حيوان''
قامت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، يوم الاربعاء الماضي ، بوصف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالـ''حيوان'' وذلك نظرا للأداء الرهيب الذي قدمه في منافسة دوري أبطال أوروبا، حيث وصل للنسخة

''شوف سبور''

قامت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، يوم الاربعاء الماضي ، بوصف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد بالـ''حيوان'' وذلك نظرا للأداء الرهيب الذي قدمه في منافسة دوري أبطال أوروبا، حيث وصل للنسخة المثالية له في هذه الفترة.

وأضاف صاحب المقال، ألفارو روكا، أن نجم الفريق الاسباني، نجح في تسجيل 22 هدفًا خلال آخر 13 لقاء له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما أحرز في آخر 8 لقاءات مع ريال مدريد في منافسة دوري أبطال أوروبا، ليقترب من معادلة رقم الأسطورة الهولندية رود فان نيستلروي الذي أحرز في 9 مباريات على التوالي في هذه المسابقة.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية، أن رونالدو سجل خمسة أهداف في مرمى بايرن ميونخ الألماني، وثلاثة في مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، وهدفين في يوفنتوس الإيطالي بنهائي نسخة الموسم الماضي، وهدفين في مرمى توتنهام هوتسبور، وهدفين في مرمى بوروسيا دورتموند الألماني، وثلاثة أهداف في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

‫شوف تيفي

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كريستيانو رونالدو ريال مدريد شوف سبور

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