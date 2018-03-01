صـــادم.. توقيف أربعة مشتبه بهم من بينهم طبيب للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض .. والقضية فيها جثة جنين من علاقة غير شرعية ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يوم أمس الجمعة، من توقيف أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة، من بينهم شاب وخطيبته وطبيب داخلي متدرب بالمركز الاستشفائي الجامعي، وذلك

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يوم أمس الجمعة، من توقيف أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 43 سنة، من بينهم شاب وخطيبته وطبيب داخلي متدرب بالمركز الاستشفائي الجامعي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد والإجهاض والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد عاينت بتاريخ 04 مارس الجاري جثة جنين عثر عليها بفضاء خلاء بممر النخيل بمدينة مراكش، الأمر الذي فتحت بشأنه بحثا قضائيا أظهر أن الأمر يتعلق بعملية إجهاض قام بها الطبيب لفائدة فتاة حملت من علاقة جنسية غير شرعية مع خطيبها، حيث تم توقيف ثلاثتهم، بالإضافة إلى شخص رابع سهل إجراء عملية الإجهاض بمنزله بحي إزكي.

وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه بهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء إجراءات البحث.